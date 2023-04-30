النزاهة النيابية:تنسيق مع القضاء والنزاهة لإعادة الأموال المسروقة جراء بيع أراضي الأنبار

النزاهة النيابية:تنسيق مع القضاء والنزاهة لإعادة الأموال المسروقة جراء بيع أراضي الأنبار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، علي تركي الجمالي، اليوم الاحد، عن وجود تنسيق مشترك مع هيئة النزاهة والقضاء بشأن استرداد الأموال المنهوبة وملف ارض الوفاء ضمن محافظة الانبار.وقال الجمالي في تصريح صحفي، ان ” ملف ارض الوفاء في محافظة الانبار اخذ حيزه ضمن عمل هيئة النزاهة والقضاء العراقي لإكمال الإجراءات القانونية بشأن عائدية الأراضي”.وأضاف، ان “هناك عمل تكاملي بين لجنة النزاهة وهيئة النزاهة والقضاء لاسترداد الأموال ومكافحة الفساد”.وأشار الجمالي إلى انه “يجب أن يكون هناك استرداد حقيقي للأموال العراقية خلال عمليات مكافحة الفساد”، لافتا الى ان “أهم الإجراءات لمكافحة الفساد هو عقد اتفاقيات مع الدول لاسترداد الأموال المنهوبة”.واكد عضو لجنة النزاهة النيابية، انه “يجب محاسبة جميع المتهمين بالفساد دون النظر إلى انتماءاتهم الحزبية”.وفي الرابع من الشهر الجاري، اعتقلت هيئة النزاهة مدير مديرية التسجيل العقاري في الأنبار وبعض المسؤولين فيها وعددٍ من المُوظَّفين، بعد التورط في تمليك أراضٍ من ناحية الوفاء.وتشير الاحصائيات الى ان نسبة الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة ومشاريع إعادة اعمار البنى التحتية المتضررة جراء العمليات الإرهابية في الانبار وصلت الى 80% من قبل الحلبوسي وحزبه الحاكم في المحافظة.

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