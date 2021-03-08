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حزب بارزاني:نأمل “مرونة”من القوى السياسية في بغداد لتمرير الموازنة
أوستن:استهداف الميليشيا التي قصفت قاعدة عين الأسد تقع تحت إعراب”إذا” أردنا الرد!
نائب يُبشر العراقيين بأن عدد أعضاء المحكمة الاتحادية أصبح 15 عضواً وفقا للتحاصص والمذهبية
المالية النيابية:مجلس النواب لايملك صلاحية تعديل صرف سعر الدولار
إذا عزمت الناصرية تبعها العراق!
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حزب بارزاني:نأمل “مرونة”من القوى السياسية في بغداد لتمرير الموازنة
المالية النيابية:مجلس النواب لايملك صلاحية تعديل صرف سعر الدولار
النزاهة النيابية:حكومة الكاظمي تتعاقد مع شركة بريطانية فاسدة عدد موظفيها 6 أشخاص
الطاقة النيابية:حكومة كردستان لا ترغب بتسوية الخلافات السياسية مع المركز
بالوثائق..نائب:الخطوط الجوية العراقية تدفع 70% من إيراداتها إلى شركة “مينزز”البريطانية
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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صور البابا فرنسيس في العراق
بالصور ..العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت أربيل
متظاهرو الناصرية يغلقون مبنى ديوان المحافظة والمطالبة بإقالة محافظها
إحراق مبنى مقر حزب بارزاني وسط بغداد من قبل ميليشيات الحشد الولائية
مصدر أمني:حملة تفتيش على مطلقي صواريخ الكاتيوشا من قبل ميليشيا الحشد في منطقة الجادرية
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