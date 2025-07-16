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قانون أمريكي بمنع دفع رواتب للحشد الشعبي الإيراني
نائب:السوداني شريك اللص نور زهير بسرقات المال العام
سياسي كردي:أكثر من (18) تريليون ديناراً قيمة الرواتب المسروقة من قبل حكومة البارزاني
النزاهة النيابية:رئيس هيئة الاستثمار فاسد بدرجة حوت
المالية النيابية:حكومة الإقليم لم تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية
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سياسي كردي:أكثر من (18) تريليون ديناراً قيمة الرواتب المسروقة من قبل حكومة البارزاني
المالية النيابية:حكومة الإقليم لم تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية
مصدر سياسي:التوصل إلى اتفاق نهائي لحل أزمة رواتب الإقليم
حكومة الإقليم تعلن التزامها (الواحد بعد المئة) لتنفيذ مطالب بغداد بشأن النفط والإيرادات غير النفطية!
اليوم.. انخفاض في أسعار صرف الدولار
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البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
سياسيون عراقيون: الانتخابات المقبلة تدوير نفس الوجوه الكالحة الفاسدة
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
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