النزاهة النيابية:رئيس هيئة الاستثمار فاسد بدرجة حوت

النزاهة النيابية:رئيس هيئة الاستثمار فاسد بدرجة حوت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، حميد الشبلاوي، اليوم الأربعاء، ان امتناع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، عن الحضور إلى جلسة اللجنة يمثل “مؤشر سلبي” في ظل وجود شبهات فساد كبيرة.وقال الشبلاوي في تصريح  صحفي، إن “اللجنة رصدت مخالفات قانونية وهدرًا للمال العام وسوء إدارة داخل الهيئة، خاصة في المجمعات السكنية، ما يستدعي توضيحات من رئيس الهيئة”.وأضاف أن “الحكومة أوعزت لعدد من المسؤولين بعدم الحضور إلى مجلس النواب، ما يعقد عملية المتابعة والمساءلة”، مشيرًا إلى أن “رئيس الهيئة متورط بشبهات فساد وهدر مالي، إلى جانب التقصير في متابعة المجمعات السكنية التي تم تأشيرها من قبل لجنة النزاهة”.ويأتي هذا التطور في ظل مطالب نيابية وحكومية بمحاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد، وسط ضغط متزايد من المجتمع المدني لمزيد من الشفافية والمساءلة. 

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