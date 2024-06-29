النزاهة النيابية:زعماء الأحزاب المتنفذة حماة الفساد

النزاهة النيابية:زعماء الأحزاب المتنفذة حماة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت لجنة النزاهة البرلمانية، السبت، على استمرار عمليات الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة رغم إعلان هيئة النزاهة الاتحادية القبض على المتهمين والمتورطين بالفساد بشكل يومي.وقال عضو اللجنة هادي السلامي، في حديث صحفي، إن “استمرار الفساد رغم إعلان هيئة النزاهة القبض على المتهمين والمتورطين بالفساد بشكل يومي، يعود لوجود حماية سياسية للفاسدين كذلك الأمر مرتبط بوجود بعض الشخصيات المتنفذة في الحكومة ومفاصل الدولة، التي ترعى وتحمي الفساد”.وبيّن السلامي أن “إيقاف عمليات الفساد يتم عبر تطبيق موضوع الاتمتة والحوكمة والتحول الرقمي في جميع مؤسسات الدولة، فهذا المشروع يضمن إنهاء عمليات الفساد والسرقة، لكن هناك إرادة تمنع هذا المشروع ولهذا فإن الفساد مستمر رغم كل جهود هيئة النزاهة”.وبين تارة وأخرى، تعلن هيئة النزاهة القبض على متهمين بالفساد وبمفاصل مختلفة في الدولة، الا انها وكما يرى مراقبون، لا تستهدف سوى “الصغار” من مرتشين او مختلسين، و”حيتان الفساد” لا يتم التقرب لهم كونهم بـ”حماية سياسية”، ورغم وضوح بعض صفقات سرقة المليارات لكن يتم التغاضي عنها والتعتيم إعلاميا عليها بل مهاجمة من يكتب عنها واتهامه باستهداف الرموز السياسية او الدينة.

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