النزاهة النيابية:سراق المال العام يتمتعون بحصانة حكومية إطارية

النزاهة النيابية:سراق المال العام يتمتعون بحصانة حكومية إطارية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، استمرار ملاحقتها للمتهمين بقضايا الفساد سيما بقضية سرقة القرن، مشيرة الى ان المتهم الاول بالسرقة نور زهير حر طليق ويمارس عمله لجمع الأموال لتسديد سرقته . وقال عضو اللجنة باسم خزعل خشان، في حديث صحفي، إن “لجنة النزاهة النيابية ليس لديها معلومات كافية عن ملف سرقة القرن ومستمرة في ملاحقة المتورطين “.  وأضاف أن “المتهم الأول بسرقة القرن حر طليق رغم كونه المتورط الابرز بالسرقة”، متسائلا عن “سبب السماح لنور زهير بحرية الحركة على الرغم من المزاعم بانه لعب دورا رئيسيا في السرقة “.  وأشار خشان الى، أن “لجنته جادة في تفعيل ملف المطلوبين للقضاء العراقي ممن تورطوا في سرقة وهدر أموال الدولة أو ما يعرف بسرقة القرن الذين يتمتعون بحصانة حكومية إطارية”.  وكان القضاء العراقي، قد اصدر مذكرات توقيف بحق أربعة مسؤولين كبار في الحكومة السابقة، بتهم “تسهيل الاستيلاء” على 2.5 مليار دولار من الأموال العامة في واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي في البلاد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *