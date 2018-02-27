النزاهة النيابية:سلمان الجميلي من حيتان الفساد

النزاهة النيابية:سلمان الجميلي من حيتان الفساد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، ان الكثير من التقارير رفعت ضد وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، الا ان الصفقات السياسية والاتفاقات التي تتم تحت الطاولة تحول دون استجوابه.وقال عضو اللجنة، النائب بهاء جمال الدين في تصريح  صحفي له اليوم، إن “اللجنة وصلتها الكثير من التقارير ضد وزارة التجارة ووزيرها وكالة سلمان الجميلي، بشأن مفردات البطاقة التموينية”.واضاف ان “البرلمان يعتزم استجواب الجميلي، الا ان هناك العديد من العراقيل التي تحول دون ذلك، ابرزها عدم اكتمال النصاب والصفقات السياسية التي تعقد من قبل الكتل الداعمة له”.واكد جمال الدين، أن “هناك مخالفات كبيرة ارتكبتها التجارة تتعلق بمفردات التموينية والمواد المستوردة”، مبينا أن “ما يعيق التحقيق في ذلك هو الاتفاقيات التي تبرم تحت الطاولة”. 

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