النزاهة النيابية:س”نفتح”ملفات فساد البطاقة التموينية

النزاهة النيابية:س”نفتح”ملفات فساد البطاقة التموينية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي الجمالي ، الخميس ، عن فتح ملف فساد صفقات استيراد المواد الغذائية ضمن البطاقة التموينية، مبينا ان ملف البطاقة شهد استيراد مواد غذائية رديئة ومن مناشئ غير رصينة .وقال الجمالي في تصريح  صحفي، إن “ملف البطاقة التموينية من الملفات التي شهد عمليات فساد طيلة 18 عاما وتورط مسؤولين باستيراد مواد منتهية الصلاحية”.وأضاف أن “هناك شركات تعاقدت معها وزارة التجارة جهزت المواطنين بمواد غذائية رديئة ومن من مناشئ غير رصينة”، مشيرا إلى أن “الفصل التشريعي المقبل سيشهد فتح العديد الملفات التي تتعلق بشبهات فساد عمل وزارة التجارة”.وكان عضو لجنة النزاهة النيابية احمد الربيعي كشف في وقت سابق ، عن قرب فتح عدد من الملفات التي تتعلق بشبهات فساد تخص عمل البطاقة التموينية والمناهج.

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