النزاهة النيابية:س”نفتح” ملفات فساد جولات التراخيص النفطية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية احمد الربيعي ، الأحد، عن متابعة العديد من الملفات المتعلقة بمختلف الوزارات، فضلا عن ملف جولات التراخيص, مشيرا إلى أن فتح ملف جولات التراخيص من أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة.وقال الربيعي في تصريح صحفي، إن “لجنة النزاهة في مجلس النواب تسعى لمراجعة بفتح ملف التعاقدات النفطية وفي مقدمتها عقود جولات التراخيص”.وأضاف أن “قرار مراجعة تعاقدات العراق النفطية ياتي في خضم تزايد صرف المبالغ المرصودة لهذا الملف”، مبينا أن “لجنة النزاهة النيابية لديها العديد من الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد تعتزم اللجنة خلال الفصل التشريعي الثاني فتحها والتحقيق بها”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت في شباط الماضي بعدم دستورية قانون كردستان الذي ينظم قطاع النفط والغاز فيها، فيما رفضت حكومة إقليم كردستان عدة مرات حكم المحكمة الاتحادية .