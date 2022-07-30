النزاهة النيابية:سيتم استجواب وزير التجارة عن ملف فساد البطاقة التموينية

النزاهة النيابية:سيتم استجواب وزير التجارة عن ملف فساد البطاقة التموينية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية، السبت، عن آخر تطورات استجواب وزير التجارة بشأن “الفساد المالي” في ملف السلة الغذائية. وقال عضو اللجنة هادي السلامي في تصريح صحفي ، إنه “تم استكمال ملف استجواب وزير التجارة بشأن عمليات فساد طالت مشروع السلة الغذائية التي من المفترض ان يكون فيها خدمة وفائدة لصالح المواطن”. وأضاف، ان “استجواب وزير التجارة سيتم قريبًا وهو حاليًا على رف مكتب رئيس مجلس النواب بانتظار تحديد موعد الاستجواب”.وتابع السلامي ان “قيمة الفساد في عقد مشروع السلة الغذائية يبلغ 220 مليار دينار كل شهرين”.يذكر ان وزير التجارة من اتباع الحلبوسي.

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