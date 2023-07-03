النزاهة النيابية:س” نكشف”عن ملفات فساد الوزراء ” لاحقاً”!!

النزاهة النيابية:س” نكشف”عن ملفات فساد الوزراء ” لاحقاً”!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، عن تشكيل لجان فرعية للنظر بملفات الفساد بشكل دقيق، مؤكدة أن هناك تركة ثقيلة من هذه الملفات ضمن العقود السابقة . وقال رئيس اللجنة زياد الجنابي في حديث صحفي، إن “جميع ملفات الفساد ستخضع لرقابة أعضاء لجنة النزاهة وسيتم الكشف عن تفاصيل تلك الملفات في وقت لاحق”. وأضاف أن “العديد من ملفات الفساد تم تأشيرها وإحالتها إلى الجهات المختصة”، لافتا إلى أن “هناك تنسيق عالي بين لجنة النزاهة والمؤسسات الحكومية بهذا الخصوص”. ونبه الجنابي إلى “تقسيم مهام أعضاء اللجنة الى لجان فرعية لمتابعة ملفات الطاقة والخدمات والاقتصاد”، مؤكدا أن “هناك مؤشرات فساد ثقيلة ضمن العقود التي تخص عقود الوزارات سابقا وكذلك الفساد الإداري”.وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، الشهر الماضي، صدور أوامر قبض واستقدام بحق 52 من ذوي الدرجات العليا، وفيما أشارت إلى إصدار 127 حكماً على مدانين بقضايا فساد، أكدت استرداد نحو 42 مليون دولار إلى خزينة الدولة من صفقتي فساد إحداها في وزارة التجارة الاتحادية. 

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