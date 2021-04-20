النزاهة النيابية:صدور أمر قبض بحق 36 شخصا مرتبطين بالأخوة الكرابلة

النزاهة النيابية:صدور أمر قبض بحق 36 شخصا مرتبطين بالأخوة الكرابلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، عن إصدار لجنة مكافحة الفساد الحكومية 36 امر قبض لأشخاص مرتبطين بقضية رئيس حزب الحل جمال الكربولي الذي اعتقل مؤخرا من ذات اللجنة بأمر قضائي.وقالت عضو اللجنة، النائبة عالية نصيف، في حديث لوكالات محلية، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان تحدث عن أوامر القبض وان القضية ليست تصفيات سياسية بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس حزبه السابق جمال الكربولي”.واضافت نصيف ان “عملية صدور امر القاء القبض بحق جمال وشخصيات اخرى من الكرابلة كانت بأوامر قضائية، تتعلق بملفات فساد وادانات كبرى حول هذه الملفات التي هي معلومة للقضاء وعلى ضوئها صدرت مذكرات القبض”.وبينت نصيف، انه “تم اعتقال ابن اخ جمال الكربولي إضافة الى عدد من المدراء العامين بوزارتي الصناعة والكهرباء، وهؤلاء لديهم معلومات عن الفساد قد تطيح بكامل العملية السياسية، لافتة إلى أن “اعتقال وكيل وزارة الكهرباء الأسبق بوقت سابق رعد الحارس هو انجاز كبير لتورطه بملفات كثيرة”.واوضحت ان “ابرز الملفات التي اثير الجدل حولها حاليا واعتقل الكربولي ومن معه فيها كانت تتعلق بوزارة الصناعة، حيث قامت هي بتحويل تلك الملفات اثناء استجوابها لوزير الصناعة الأسبق احمد ناصر الكربولي، الى هيئة النزاهة وتم فتح التحقيق بأبرز تلك الملفات”.واشارت نصيف، إلى ان “الصناعة توفيت وصدرت لها شهادة الوفاة منذ بدء إدارة الكرابلة لها والى اليوم”، على حد وصفها. 

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