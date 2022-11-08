النزاهة النيابية:عقارات الدولة من بؤر الفساد

النزاهة النيابية:عقارات الدولة من بؤر الفساد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الثلاثاء، أن ملف عقارات الدولة لم يدرج لغاية الان ضمن برنامج مكافحة الفساد في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رغم أهميته، مبينة ان الملف من اهم ملفات الفساد ولايمكن تجاهله.وقالت نائب رئيس اللجنة النائب عالية نصيف في تصريح  صحفي، إن “ملف عقارات الدولة من الملفات المُرحلة منذ الدورة البرلمانية السابقة , الا ان الحكومة لم تدرج الملف ضمن اجندتها  لمكافحة الفساد لغاية الان”. وأضافت نصيف، ان “الملف جاهز ولا يحتاج سوى تشكيل لجان تدقيقية من قبل الحكومة والى تهيئة الأجواء التي تساعد على فتح ملف يعد من اهم ملفات الفساد”.ودعت نصيف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى “الانتباه الى هذا الملف المهم ووضعه ضمن اجندة مكافحة الفساد”. وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكد في وقت سابق، انه لن تكون هناك مصداقية مرجوّة من جهود مكافحة الفساد ما لم نثبت للمواطن العراقي إمكانية استعادة هذه الأموال وحمايتها.

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