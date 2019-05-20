النزاهة النيابية:عقد الماستر كارد فيه فساد كبير

النزاهة النيابية:عقد الماستر كارد فيه فساد كبير
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة النزاهة النيابية صباح العكيلي، اليوم الاثنين، عن فتح لجنته ملف الماستر والمي كارد في اللجنة لوجود خروقات في العقد ، مشيرا الى ان هناك جهات سياسية ضغطت لتمرير العقد “.وقال العكيلي في تصريح  صحفي، ان “هناك عدد من الملفات ومنها الكي كارد الذي فيه عيوب كثيرة ومنها ، ان جميع معلومات الموظفين لدى الشركة الام وهي خارج العراق وهذا موضوع خطر”، مبينا ان “فوائد الشركة المتعاقدة، 70%، بينما النسبة الاقل لمصرفي الرشيد والرافدين بقيمة 30%”.واشار الى انه “من عيوب العقد انه مدى الحياة وهذا غير قانوني”، لافتا الى ان “الماستر كارد يعمل به داخل العراق فقط وغير فعال في الخارج”.واضاف ان “البنك المركزي رافض التعامل مع الشركتين ولكن المصارف فرضت العقد ، مؤكدا ان لجنة النزاهة سوف تستدعي مدراء مصرفي الرشيد والرافدين للتحقيق في عقد الشركة واسباب التعامل مع شركات غير رصينة”.واوضح ان “اصل العقد فيه شبهات فساد ومفروض من جهة سياسية والتحقيق لايزال جاري في اللجنة”، لافتا الى ان “العقد لدى اللجنة منذ الدورة السابقة ولكنه مغلق لاسباب غير معروفة “.

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