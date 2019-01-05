النزاهة النيابية:فتح ملفي سقوط الموصل وسبايكر بدايةإنطلاق عملنا

النزاهة النيابية:فتح ملفي سقوط الموصل وسبايكر بدايةإنطلاق عملنا
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية صباح العكيلي، السبت، عن عزم لجنته فتح ملف سقوط الموصل وملف سبايكر كاول الملفات، مشيرا إلى أن الملفين كبدا العراق خسائر مادية وبشرية.وقال العكيلي في تصريح  صحفي له اليوم، إن “أول ملفين تعتزم اللجنة فتحهما هما ملف سقوط الموصل ومجزرة سبايكر على اعتبار أن الأول من أخطر الملفات واكبرها فسادا”.وأضاف أن “ملفي سقوط الموصل وسبايكر كبدا العراق خسائر مادية كبيرة فضلا عن موارد بشرية”، مشيرا إلى أن “اللجنة ستعمل على جمع الأدلة والوثائق وشهادات الأشخاص”.ولفت العكيلي إلى أن “اللجنة لن تتهاون بتسويف ملف سقوط الموصل وسبايكر وإدانة المتورطين”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *