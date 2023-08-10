النزاهة النيابية:فساد دوائر الانبار بتغطية ودعم من حزب الحلبوسي

النزاهة النيابية:فساد دوائر الانبار بتغطية ودعم من حزب الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب علي تركي، اليوم الخميس، ان لجنته تتابع بشكل جدي ملفات الفساد، في طليعتها سرقة القرن وملف فساد دوائر محافظة الانبار.وقال تركي في تصريح  صحفي، إن ” لجنته عاكفة بالتحقيق ومتابعة ملفات فساد عديدة”، لافتا الى ان “اهم تلك الملفات تتعلق بسرقة القرن وفساد محافظة الانبار”. وأضاف ان ” اغلب دوائر محافظة الانبار لديها ملفات فساد في مقدمتها قضية دائرة تقاعد الانبار وملف اراضي ناحية الوفاء”.وأشار تركي الى ان ” لجنة النزاهة النيابية ماضية بالتحقيق دون الالتفات الى بعض الضغوط التي تمارسها جهات عليا”.وكانت الهيئة قد أعلنت في الرابع من نيسان الماضي عن تمكنها من تنفيذ عمليَّـة كبرى في محافظة الأنبار أسفرت عن القبـض على مدير عقـاري الأنبار وخمسة من المسـؤولين فيها ﻹقدامهم على التلاعب والتزوير في أضابير تمليك أراضي ناحية الوفاء.

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