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النزاهة النيابية:فساد دوائر الانبار بتغطية ودعم من حزب الحلبوسي
سياسي كردي:زيارات وفود حكومة البارزاني إلى بغداد بلا نتائج
مصدر أمني:نجاة نائب كردي من محاولة اغتيال
السوداني يؤكد على فشله وفشل وزير الكهرباء..انعدام الكهرباء “خارج الإرادة “!!
بالوثيقة..قضاء زيدان ينقض حكم الإعدام بحق الإرهابي قاتل الدكتور هشام الهاشمي
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السوداني يؤكد على فشله وفشل وزير الكهرباء..انعدام الكهرباء “خارج الإرادة “!!
اليوم ..سعر صرف الدولار = 153000 ديناراً
الأمم المتحدة تستغرب من سكوت السوداني وحكومته عن قطع إيران المياه عن العراق وتخفيضه من قبل تركيا
تحالف الفتح:وزير الخارجية خائن يجب تبديله
خبير مائي:يجب التوقيع مع تركيا إتفاقية لحسم حصة العراق المائية العادلة أو الذهاب للتحكيم الدولي
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- تحقيقات
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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- متابعات خاصة
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
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- منوعات
الحكومة التركية تستعد لزلزال اسطنبول وممثل مشهور يغادرها
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
ممثلون أميركيون يهددون بالإضراب مقابل صرف حقوقهم المالية
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- صورة وتعليق
السوداني يؤكد على فشله وفشل وزير الكهرباء..انعدام الكهرباء “خارج الإرادة “!!
بالوثيقة..قضاء زيدان ينقض حكم الإعدام بحق الإرهابي قاتل الدكتور هشام الهاشمي
الأمم المتحدة تستغرب من سكوت السوداني وحكومته عن قطع إيران المياه عن العراق وتخفيضه من قبل تركيا
الحرس الثوري ينتشر على الحدود العراقية بعنوان ” مواكب حسينية”
خونة العراق يعينون الكويتي (بحر العلوم) رئيسا للجنة توزيع أرض ومياه العراق “دلفري” للكويت
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- اذاعة INN