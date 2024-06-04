النزاهة النيابية:فقدان (57) تريليون دينار كانت متبقية من موازنة 2023 ؟؟؟!!!

النزاهة النيابية:فقدان (57) تريليون دينار كانت متبقية من موازنة 2023 ؟؟؟!!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الثلاثاء ، ان نحو 57 تريليون دينار عراقي متبقية من موازنة 2023 لا احد يعلم اين ذهبت.وقال السلامي في حديث  صحفي، إن” موازنة 2023 بلغت 206 تريليون المصروف الفعلي 148 تريليون المتبقي 57 تريليون لا احد يعلم اين ذهبت تلك الاموال المدورة “.وأضاف أن ” هناك 22 تريليون مدورة في موازنة 2022 ايضا لا يعلم احد اين ذهبت”، مشيرا إلى أن، “هناك مشاكل ومخالفات في موضوع الإيرادات الفعلية والمصروف الفعلي في جداول الموازنة”.وأوضح، أن ” مجلس النواب شخص العديد من الملاحظات على جداول الموازنة التي تم تمريرها دون سابق إنذار “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *