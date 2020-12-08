النزاهة النيابية:لجنة الكعبي لم تحدد أسماء الفاسدين في وزارة الكهرباء

النزاهة النيابية:لجنة الكعبي لم تحدد أسماء الفاسدين في وزارة الكهرباء
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف , الثلاثاء , تقرير اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق بملف فساد وزارة الكهرباء للاعوام السابقة, مؤكدة ان التصويت على التقرير سيكون ملزم وذلك لحضور رئيس هيئة الرقابة ورئيس لجنة النزاهة ومدير عام التحقيقات خلال جلسة عرض التقرير.وقالت نصيف في تصريح صحفي, ان ” تقرير اللجنة النيابية الخاصة بملف وزارة الكهرباء كشف فساد هائل حيث بلغت نسبة الهدر المالي بالملف عبر السنوات السابقة من 2006 الى 2020  بحدود 97 ترليون من الدنانير ” , مبينة ان ” هذا المبلغ يشكل موازنات اربع دول في المنطقة ” .وأضافت  ان ” اغلب العقود هي استثمارية احتكارية وذلك من خلال عرابين في الوزارة وجهات أخرى” . منتقدة ” تقرير اللجنة بانه قد خلا من كشف أسماء المتورطين في صفقات الفساد فقط أشار الى تورط مايقرب من 2600 شخص ” .وأشارت نصيف الى أن “التصويت على تقرير اللجنة النيابية سيكون ملوم للجهات ذات العلاقة باستدعاء المتورطين ومحاسبتهم خاصة وان جلسة الاستماع للتقرير حضرها رئيس هيئة الرقابة ورئيس هيئة النزاهة ومدير عام التحقيقات ” , مطالبة القضاء بـ”تشكيل محكمة متخصصة بمحاكمة الفاسدين ” .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *