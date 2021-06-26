النزاهة النيابية:لجنتنا عاجزة عن مكافحة الفساد في البلاد

النزاهة النيابية:لجنتنا عاجزة عن مكافحة الفساد في البلاد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حددت لجنة النزاهة النيابية، السبت، أسباباً جعلت العراق بمقدمة الدول بملف الفساد.وقال عضو لجنة النزاهة النيابية جواد حمدان الساعدي في حديث صحفي، إن “لجنة النزاهة فتحت ملفات لوزارات عديدة منها النفط والصناعة والنقل والدفاع وأغلب مؤسسات الدولة”، مبيناً أن “هذه الملفات تشكل نسبة بسيطة من ملفات الفساد المنتشرة في مؤسسات الدولة”.وأضاف الساعدي، أن “هذه الملفات تمت إحالتها الى الجهات المعنية من هيئة النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية، وهناك متابعة من النواب واللجنة، لكن حتى الآن الملفات في دائرة التحقيقات المعنية لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالملفات “.وتابع، أن “التقارير العالمية بخصوص النزاهة والشفافية التي صنفت العراق في مقدمة الفساد، وهناك أسباب كثيرة أدت الى هذا التصنيف، منها المحاصصة السياسية، وفرض أشخاص لا يتمتعون بالمهنية”، لافتاً الى أن “لجنة النزاهة بوضعها الحالي غير قادرة على معالجة ملفات الفساد”.وأوضح الساعدي، أن “لجنة النزاهة غير قادرة على الإلمام بكل ملفات الفساد الموجودة في مؤسسات الدولة”، مبيناً أن “هناك أسباباً جعلت عمل اللجنة في هذا المجال ضعيفاً قياساً بالملفات العملاقة والمتشعبة، ومنها الوضع المربك بسبب تغيير حكومتين، وكذلك عدم انتظام دوام مجلس النواب والتظاهرات وانتشار وباء كورونا، فضلاً عن أسباب أخرى”.

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