النزاهة النيابية:مال الضرائب المسروق تحول إلى “قرض القرن” بتأثير سياسي قانوني ولائي

النزاهة النيابية:مال الضرائب المسروق تحول إلى “قرض القرن” بتأثير سياسي قانوني ولائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبر عضو لجنة النزاهة النيابية، باسم خشان، اليوم الأربعاء، عن استغرابه من تعامل الجهات المختصة مع سراق القرن، مبينا ان تقسيط تسديد المبالغ المسروقة حول سرقة القرن الى قرض القرن.وقال خشان في حديث صحفي، إن “سرقة القرن والتي تتجاوز المليارين ونصف المليار دولار من أموال هيئة الضرائب والمتهم بها نور وزهير وهيثم الجبوري وشخصيات اخرى قد تحولت الى قرض القرن حيث تتعامل معها الجهات المختصة وكأنها اشبه بقرض يتم تسديده بالتقسيط”.واضاف ان “القانون وعلى طيلة مسيرتي المهنية في المحاماة لم اطلع فيه على اي نص قانوني يسمح لسارق وخصوصا لمن سرق المال العام وثبتت عليه وباعترافه ان يتم إطلاق سراحه وبضمانات لا تساوي شيئا من المبلغ المذكور”.واشار خشان الى ان “هؤلاء انفسهم الذين تم اطلاق سراحهم قد يكونوا متهمين بسرقة اموال امانات الكمارك وامانات اخرى واننا سنعمل على تقصي الامور وكشف المستور”.

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