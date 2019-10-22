النزاهة النيابية:ملفات فساد كثيرة بحق رئيس الوقف الشيعي

النزاهة النيابية:ملفات فساد كثيرة بحق رئيس الوقف الشيعي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، الثلاثاء، ان هناك ملفات كثيرة وكبيرة ضد رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي، منها فساد وهدر للأموال وغيرها.وقال عضو اللجنة كاظم الصيادي، في حديث صحفي، ان “مجلس النواب، في دورته السابقة سعى الى استجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي، واقالته من منصبه، بسبب الملفات التي حصل المجلس عليها التي فيها ادانة للموسوي”.وبين الصيادي ان “هذه الملفات مازالت موجودة في مجلس النواب، وسيتم قريباً فتح جميع الملفات على كافة المسؤولين في الدولة العراقية، من أجل محاسبة كل من يثبت تورطه باي عملية فساد وسرقة”.هذا ويجري نواب جمع تواقيع وأدلة لإدانة رئيس الوقف الشيعي بعد استجوابه في البرلمان. 

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