النزاهة النيابية:ميليشيات الحشد وأحزابها ترفض عودة تشغيل المعامل العراقية

النزاهة النيابية:ميليشيات الحشد وأحزابها ترفض عودة تشغيل المعامل العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي ا،اليوم، توقف المصانع العراقية أمر متعمد تقف ورائها ميليشيات الحشد واحزابها الفاسدة ، طارحًا معمل كلور بابل كمثال واضح على ذلك.وقال الجنابي في حديث صحفي، إن “هناك جهات فاسدة تتعمد تعطيل عدة شركات ومصانع تابعة للوزارات ومنها معمل كلور بابل”، مبينًا أن “دهناك دولتين تجهزنا بهذه المادة وهناك من يربح من هذا الموضوع “.وأوضح أن “هذا المعمل صرفت عليه مبالغ كبيرة وكلما يقترب من مرحلة اعلان التشغيل تأتي ميليشيات الحشد لتقوم بتخريبه، والحال ينطبق على معامل ادوية أيضًا فهناك سيطرة من اصحاب المذاخر تمنع تشغيله”.وأكد أن “اللجنة سيكون لها دورا بمتابعة هذا الموضوع”، مبينا ان “المواطن يتحمل أخطاء بعض الوزارات ويتم إثقال راتبه بصرف مبالغ على شراء المواد الأساسية للحياة او المراجعات الطبية رغم انها من اختصاص الدولة “.وأوضح الجنابي انه “في يوم من الايام سألت احد المسؤولين كم موازنتكم لشراء الكلور قال لي ان المبلغ المخصص هو 400 مليون دولار ويعود المبلغ لتاجرين اثنين تابعين للإطار الشيعي”، مبينًا أنه “صرفت عليه 210 مليون دولار سابقا لكن تم تعطيله من قبل ميليشيا الحشد”.وأكد أنه “علينا ان نراقب بشكل حقيقي الوزارات وعملها والدوائر الأخرى لكي نعرف أين صرفت الوزارات والمحافظات الأموال المخصصة وسط انعدام الرقابة لكن اللجنة وبالتعاون مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تريد فتح جميع الأمور الرقابية وسط تأييد وتوافق كبير بين اللجنة ورئيس الوزراء”.

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