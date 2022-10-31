النزاهة النيابية:هيئة الجمارك بؤرة الفساد

النزاهة النيابية:هيئة الجمارك بؤرة الفساد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الاثنين، أن هيئة الجمارك التابعة الى وزارة المالية من الدوائر التي يتوطن فيها الفساد، مبينة ان الكمارك لا تقل شأنا بالفساد عن المنافذ والضرائب. وقالت نائبة رئيس اللجنة عالية نصيف في تصريح  صحفي، إن “الفساد في وزارة المالية يتمثل أولا في هيئة الجمارك التي يتوطن فيها الفساد منذ عقود من الزمن”، مبينة ان “الجمارك لا تقل شأنا بالفساد عن المنافذ والضرائب “. وأضاف ان “لجنة النزاهة النيابية ولمرات عديدة فاتحت البنك المركزي لمراقبة أعمال هذه الهيئة وإجراءاتها”، مشيرا الى أن “حيتان الفساد وقفت بالضد من مشروع أتمتة الجمارك وبالتالي لم نجد آذانا صاغية”. وأوضحت نصيف، ان “اللجنة التحقيقية في لجنة النزاهة البرلمانية استدعت مدير الجمارك المشتبه بضلوعه في عملية سرقة القرن للتحقيق معه ودور دائرته المباشر بعملية السرقة”. وكان عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان رجح في تصريح سابق ، وجود سرقات في مبالغ امانات الجمارك تتجاوز مبالغها الرقم المكتشف في سرقة أمانات الضرائب التي وصفت بانها “سرقة القرن”.

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