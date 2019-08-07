النزاهة النيابية:وزير المالية أول المستضيفين في الفصل التشريعي الثالث

النزاهة النيابية:وزير المالية أول المستضيفين في الفصل التشريعي الثالث
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، أن استجوابات مجلس النواب ستبدأ بوزير المالية فؤاد حسين وعدد من الوزراء الآخرين بداية الفصل التشريعي الثالث، فيما بين أن أعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع لإجراء الاستجوابات.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح  صحفي، إن “مجلس النواب سيجري استجواب بداية فصله التشريعي الثالث لوزير المالية فؤاد حسين كونه خرق القانون بإرسال أموال إقليم كردستان دون العودة لبغداد”، لافتة إلى إن “فؤاد حسين قد يتعرض للإقالة لعدم تقديمه أجوبة مقنعة كما حدث خلال استضافته”.وأضافت أن “الاستجوابات ستطال عدد من الوزراء الذين لم يطبقوا القانون وتدور حولهم شبهات فساد مالي”، مبينة أن “مجلس النواب بدأ بجمع التواقيع لاستجواب عدد من الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي”.وحملت لجنة النزاهة النيابية، في وقت سابق، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مسؤولية تحركات وقرارات وزير المالية فؤاد حسين، مبينة أن هناك حراكاً داخل البرلمان لاستجواب الوزير وإقالته من منصبه.واتهمت لجنة النزاهة النيابية، الأسبوع الماضي، وزير المالية فؤاد حسين بتزوير فقرات قانون موازنة 2019 لتحقيق إرسال الأموال لإقليم كردستان، فيما بينت أنها ستدعم استجوابه بداية الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.

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