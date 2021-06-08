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الكاظمي:التعيينات للحشد فقط حتى ولو أضطررنا للاقتراض الخارجي!!!
الأحزاب الكردية في كركوك تنتقد التغييرات الإدارية في مكتب مفوضية المحافظة
الأمن النيابية تطالب زيادة عديد قوات حرس الحدود على الحدود العراقية التركية
مجلس الوزراء يوافق على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
النزاهة النيابية:وزير المالية لايحترم البرلمان
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- عربية ودولية
البرلمان الإيراني يصوت على اعتبار روحاني “منتهكا للدستور”
إيران ترفض تسليم اليورانيوم المخصب مقابل عودة الولايات المتحدة للإتفاق النووي
بوتين: لاسلام دائم بالمنطقة دون حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
الأمم المتحدة تعارض قانوناً دنماركياً بترحيل طالبي اللجوء خارج البلاد
وزير الدفاع الأمريكي يؤكد على التزام بلاده في الدفاع عن السعودية
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الكاظمي:التعيينات للحشد فقط حتى ولو أضطررنا للاقتراض الخارجي!!!
مجلس الوزراء يوافق على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
نائب:300 مليار دينار شهرياً أرباح مصارف الأحزاب المتنفذة من نافذة بيع العملة
شواني:تشكيل لجنة مشتركة من ديواني الرقابة المالية ببغداد وأربيل لتدقيق حسابات الإقليم
الزراعة النيابية:الحشد الشعبي يضرب المنتوج الزراعي المحلي من أجل المنتوج الإيراني
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أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
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- متابعات خاصة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
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