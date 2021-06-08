النزاهة النيابية:وزير المالية لايحترم البرلمان

النزاهة النيابية:وزير المالية لايحترم البرلمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، تهديد وزير المالية عبد الامير علاوي بعدم حضور جلسة الاستجواب في البرلمان تمرداً على السلطة التشريعية، فيما اتهمت بعض الكتل السياسية بتعطيل الجلسات.وقالت عضو اللجنة النائبة عالية نصيف، إن “وزير المالية عبد الامير علاوي هدد بعدم الحضور إلى جلسة الاستجواب”، مبينة أن “هذا احدث نوع من التمرد الوزاري على السلطة الرقابية لمجلس النواب“.وأضافت أن “هناك تعاوناً من بعض الجهات السياسية والوزراء لتعطيل الجلسات من خلال عدم اكتمال النصاب وتعطيل استجواب الوزراء“.وبينت نصيف، أن “تشكيل الحكومة جاء وفق المحاصصة الحزبية”، مشيرة إلى أن “جميع وزراء الحكومة متحزبين ولا يوجد مستقل بينهم”.

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