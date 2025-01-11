النزاهة النيابية: إدارة البنك المركزي فاشلة وفاسدة

النزاهة النيابية: إدارة البنك المركزي فاشلة وفاسدة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، السبت ، فشل البنك المركزي بالسيطرة على ملف ارتفاع سعر صرف الدولار .وقال السلامي في حديث صحفي ،ان” البنك المركزي العراقي فشل بالسيطرة على المصارف التي تتحكم بملف الدولار ، مبينا ان مهام البنك المركزي الرقابة والإشراف على المصارف “.وأضاف ان” هناك مخالفات وهدر بالمال العام يصل لملايين الدولارات يوميا” ، لافتا إلى أن “البنك المركزي فشل في ضبط سعر صرف الدولار خلال الأشهر الماضية “.وأشار إلى أن” لجنة النزاهة النيابية إحالة ملف سعر صرف الدولار الى الجهات القضائية والرقابية ، مؤكدا ان الإجراءات التي اتخذه البنك لم تحد من الارتفاع الذي بحصل في الأسواق المحلية “.

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