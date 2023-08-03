النزاهة النيابية: التجاوزات الكويتية س”تناقش” تحت قبة البرلمان

النزاهة النيابية: التجاوزات الكويتية س”تناقش” تحت قبة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية فهد مشعان الراشد ، الخميس، مناقشة تداعيات تجاوز الكويت على الاراضي العراقية خلال جلسة اليوم.وقال الراشد في تصريح  صحفي، إن “مجلس النواب سيكرس جلسته لهذا اليوم الخميس لمناقشة تداعيات الضجة التي اثيرت حول تجاوز دولة الكويت على اراضي حدودية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الموضوع وملابساته بعيدا عن ما اثير في الاعلام “.واضاف ان” جمع الادلة ومعرفة ما اذا كانت الكويت متجاوزة ام لا يتطلب منا التريث في الحكم لحين الاطلاع على كافة التفاصيل حول الموضوع بعيدا عن الاخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام “.واشار الى ان” مجلس النوب سيعقد جلسته وسيطلع على المزيد من التفاصيل حول ملابسات هذا الموضوع واتخاذ القرار المناسب بصدده”.ولفت الراشد الى ان” الجميع متفق على عدم التفريط او التنازل على شبر من اراضينا للكويت او غيرها من دول الجوار تحت اي ظرف كان “.

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