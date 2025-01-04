النزاهة النيابية: الفساد في حكومة السوداني هو الأكثر

النزاهة النيابية: الفساد في حكومة السوداني هو الأكثر
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- حمل عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم السبت، الحكومة مسؤولية استمرار الفساد ، مؤكدا ان الفساد في بعض الوزارات قائم على قدم وساق.وقال السلامي في حديث صحفي ،ان” الحكومة لم تعالج جميع ملفات الفساد خصوصا وأن هناك هدرا للمال العام ينخر بعض الوزارات والدوائر الرسمية “.وأضاف ان” لجنته ارسلت عشرات الكتب والمخاطبات الرسمية للحكومة بشأن معالجة ملفات الفساد” ، مشيرا إلى أن “تحدي الفساد لايزال قائما في العديد من الدوائر والمؤسسات الرسمية “.وشدد على ضرورة ” وجود إرادة سياسية قوية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية ويجب إشراك السلطتين التشريعي والتنفيذية في جهود مكافحة الفساد “.

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