النزاهة النيابية تؤكد على أهمية إقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة

النزاهة النيابية تؤكد على أهمية إقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، عن أن المدة القليلة المقبلة، ستشهد استكمال قانون استرداد الأموال المنهوبة لأهميته.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، إن “اللجنة عقدت أكثر من اجتماع مع هيئة النزاهة لاستكمال إجراءات القانون المقدم من رئاسة الجمهورية والمتعلق باسترداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج”.واعترت نصيف القانون، “مهماً جداً”، مضيفةً “يتوجب إنهاء التعديلات الخاصة به وتشريعه لما له من أهمية في الحفاظ على المال العام”، وفقاً لصحيفة “الصباح” الرسمية. 

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