النزاهة النيابية تؤكد على تفعيل استجواب المسؤولين

النزاهة النيابية تؤكد على تفعيل استجواب المسؤولين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد عضو لجنة النزاهة النيابية، حميد الشبلاوي،اليوم الخميس ، على أهمية تفعيل ملف استجواب المسؤولين داخل قبة البرلمان ، فيما حذر من المماطلة والتسويف .وقال الشبلاوي في تصريح صحفي ،إن” هناك العديد من الطلبات البرلمانية بغية تفعيل ملف الاستجوابات وممارسة عمل مجلس النواب الرقابي “.وأضاف ان ” الفترة الماضية لم تشهد تفعيل ملف استجواب الوزراء والمسؤولين بسبب تدخل الاحزاب الكبيرة بعمل السلطة التشريعية”.واشار الى ان ” الهدف من الاستجواب هو إصلاح عمل الحكومة من باب التعاون والمصلحة العامة”.وطالب الشبلاوي بـ”تفعيل ملف استجواب الوزراء والمسؤولين خلال الجلسات النيابية لعودة ثقة المواطن بالمؤسسة التشريعية “.

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