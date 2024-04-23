النزاهة النيابية تتساءل..لماذا لم يتم محاسبة الفاسدين الكبار؟؟

النزاهة النيابية تتساءل..لماذا لم يتم محاسبة الفاسدين الكبار؟؟
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 بغدادم شبكة أخبار العراق- تساءلت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، عن أسباب تراخي الحكومة بشأن حسم ملف سرقة القرن والخاصة بسرقة الأمانات الضريبية والتي تقدر بـمليارين ونصف المليار دولار.وقال عضو لجنة النزاهة من العصائب علي تركي،في حديث صحفي، إن “المتورطين الرئيسيين بدعوى سرقة القرن ما زالوا يسرحون ويمرحون دون محاكمتهم” لافتا الى ان” نور زهير المتهم الأبرز بالقضية، بدأت يده تمتد بعقد صفقات في الموانئ العراقية”.وأضاف ان ” الحكومة وهيئة النزاهة مطالبتان بالكشف عن حقيقة هذا التراخي ولماذا لم يتم حسم الدعوى ومعاقبة كافة المتورطين الكبار”.وأشار الى انه “اذا كانت هناك ضغوط تمارس على الحكومة والهيئة فهما مطالبين التمتع بالشجاعة وكشف الحقيقة امام الراي العام العراقي”.

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