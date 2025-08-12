النزاهة النيابية تحذر من استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية

النزاهة النيابية تحذر من استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، من محاولات التلاعب بإرادة الناخبين واستغلال ظروفهم المعيشية ضمن حملات انتخابية مبكرة.وقال عضو اللجنة، حميد الشبلاوي، في تصريح صحفي، إن “الفترة الأخيرة شهدت رصد حالات لاستغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية وشراء بطاقات انتخابية”.وأضاف أن “مفوضية الانتخابات والحكومة أمام اختبار حقيقي لمراقبة الحملات ومنع أي استغلال لموارد الدولة”، مشدداً على ضرورة معرفة مصادر أموال الجهات السياسية المشاركة في الانتخابات، ومؤكداً أن بيع أو شراء البطاقات الانتخابية يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

