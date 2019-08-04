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صالح يؤكد على عمق العلاقة بين العراق والصين
النزاهة النيابية تحمل عبد المهدي مسؤولية تصرف وزير المالية الخارج عن القانون
مصدر:تركيا “منزعجة”من مسرور بسبب إبعاده شخصيات كردية مقربة من أنقرة
الأمن النيابية:مليشيا الحشد تمنع عودة 12 ألف أسرة إلى مناطقها المحررة في ديالى
نائب: الحكومة عاجزة عن تقديم العون لذوي الضحايا والمختطفين
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جعفر:شركة بتروليوم البريطانية استحوذت على آبار نفط كركوك بالاتفاق مع حكومة كردستان
الخارجية النيابية:ضعف حكومة عبد المهدي جعل تركيا تتجاوز على الحق العراقي في المياه
مسؤول: 200 ألف عامل إيراني في العراق بموافقة عبدالمهدي وأحزاب الخراب
غداً..اجتماع وزاري عراقي مصري أردني في بغداد لتعزيز التعاون والتنسيق
تيار الحكمة:هناك إرادة لإقالة وزير المالية
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منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
إنطلاق موسم الدجل والنفاق للقوى السنّية في أحياء فقراء ديالى
صفقة..تقاسم العراق بين أمريكا وإيران ومنح إسرائيل مناطق نفوذ آمنة في سوريا
بين التهديد والحوار..واشنطن وطهران والشروط المتبادلة
الفقر والتفكك الأسري وراء مشاركة النساء في العمليات الإجرامية
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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