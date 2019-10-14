النزاهة النيابية تدعو إلى إلغاء جولات التراخيص النفطية ومحاكمة من ابرمها

النزاهة النيابية تدعو إلى إلغاء جولات التراخيص النفطية ومحاكمة من ابرمها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إلغاء جولات التراخيص النفطية ومحاكمة من ابرمها، مبينة ان تلك الجولات دمرت الاقتصاد العراقي وأعطت امتيازات للعمالة الأجنبية.وقال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي في حديث صحفي ،ان “جولات التراخيص النفطية دمرت الاقتصاد العراقي وكبلت العراق خسائر كبيرة”.وأضاف أن “اللجنة لديها ملف كامل عن فساد جولات التراخيص النفطية والتلاعبات التي جرت خلاها وما صاحبها من امتيازات للعمالة الأجنبية على حساب العمالة العراقية”.وأوضح ان “واحدة من الامتيازات التي منحت للعمالة الأجنبية إدخال أولادهم بمدارس أهلية على حساب الحكومة العراقية وتحمل كامل نفقاتهم الصحية وغيرها”.وتابع ان “القضاء العراقي مطالب بمحاسبة من ابرم تلك الجولات التي أرهنت النفط العراقي”، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى “مراجعة تلك الجولات وتعديلها او إلغائها”.

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