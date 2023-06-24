النزاهة النيابية تدعو إلى تشريع قانون “من أين لك هذا؟”

النزاهة النيابية تدعو إلى تشريع قانون “من أين لك هذا؟”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، السبت عن قرب تفعيل “قانون مهم” يحد من الفساد ويتابع تضخم أموال المسؤولين في الدولة العراقية.وقالت عضو اللجنة سروة عبد الواحد، في حديث صحفي، انه “من المفترض ان الحكومة والقضاء والبرلمان يعملون وفق مبدأ “من اين لك هذا”، فالكثير من المسؤولين اصبح لديهم تضخم بالأموال دون معرفة مصدر هذا التضخم الكبير”.وأضافت عبد الواحد انه “لهذا من الضروري العمل وفق قانون “من اين لك هذا”، وهذا قانون مهم من أجل الحد من الفساد”، مؤكدة انه “في قادم الأيام سيتم تفعيل هذا القانون والعمل به بصورة فعالة للحد من الفساد ومتابعة تضخم أموال المسؤولين في الدولة العراقية”.

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