النزاهة النيابية تدعو السوداني بإعادة ترسيم الحدود العراقية الكويتية وفق الحقائق التأريخية

النزاهة النيابية تدعو السوداني بإعادة ترسيم الحدود العراقية الكويتية وفق الحقائق التأريخية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف , الاثنين , رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمطالبة وزارة الخارجية الى إعادة المذكرة الأولى المتعلقة بالحدود مع الكويت.وقالت نصيف في تصريح  صحفي , ان ” شخصيات وطنية في وزارة الخارجية العراقية استطاعت تثبيت مذكرة تتعلق باطلالة العراق على البحر ورفعتها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض التصويت عليها ” .وأضافت انه ” بعد ان شعر الجانب الكويتي بضرر المذكرة عليه، سارع بتكليف شخصيتين من داخل وزارة الخارجية العراقية ومن خارجها بدرجة سفير الى الضغط على الوزارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء الى سحب المذكرة وعدم رفعها للتصويت وفعلا نجحت الشخصيتين باقناع الوزارة الى سحب المذكرة وانها تحتفظ بنسخة من كتاب سحب المذكرة”.ودعت نصيف، رئيس مجلس الوزراء، الى “إعادة المذكرة الأولى المتعلقة بالحدود مع الكويت التي تم سحبها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض التصويت لمقارنتها مع أي مذكرة جديدة تتعلق بذات الموضوع”.وكان وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح زار بغداد موخرا، ناقش مع نظيره العراقي فؤاد حسين ، ملف ترسيم الحدود وضرورة الاتفاق على استمرار انعقاد اللجان بشأن الملف.

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