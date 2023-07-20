النزاهة النيابية تدعو القضاء إلى ملاحقة الحلبوسي بجريمة التزوير

النزاهة النيابية تدعو القضاء إلى ملاحقة الحلبوسي بجريمة التزوير
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية باسم خشان، الخميس، على ضرورة ملاحقة المزورين وتحريك دعوى ضدهم أمام المحاكم الجزائية المختصة، فيما اتهم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بممارسة جريمة التزوير في قضية استقالة النائب ليث الدليمي.وقال خشان في حديث صحفي، إن”مكتب رئيس مجلس النواب ارتكب مخالفات جسيمة”، لافتا الى أن “حالات التزوير التي مارسها الحلبوسي قد أثبتت بشكل قطعي انه مدان”.واضاف ان ” رئيس مجلس النواب زور محضر رسمي وخالف فيه القانون وسيؤدي ذلك الى ايداعه في السجن والقضاء لن يجامل في القانون وسيطبقه على الحلبوسي”.وأشار خشان، إلى أن “هناك أدلة اثبتت بشكل قطعي قيام الحلبوسي وبعض موظفي مكتبه تزوير استقالة النائب ليث الدليمي”. ولفت الى أن “هناك تحركات لملاحقة الحلبوسي قضائيا”.

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