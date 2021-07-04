النزاهة النيابية تطالب البنك المركزي بالكشف عن أسماء المصارف العائدة للسياسيين

النزاهة النيابية تطالب البنك المركزي بالكشف عن أسماء المصارف العائدة للسياسيين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ، الأحد،  محافظ البنك المركزي مصطفى غالب إلى كشف هوية المصارف التي تقوم بغسيل الأموال .وقالت نصيف في حديث صحفي ، إن “هناك بنوك ومصارف عائدة لشخصيات سياسية ومنظومات اقتصادية وحزبية تقوم بمضاربة أموال الشعب العراقي”.وأضافت أن “هذه المصارف متورطة بعملية غسيل وهي من تقف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار”، مطالبة محافظ البنك المركزي بـ”إعلام مجلس النواب  عن هوية المصارف العائدة للشخصيات السياسية ليطلع الشعب من هي الجهات المتمردة بسرقة أمواله”.

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