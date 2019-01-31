النزاهة النيابية تطالب القضاء بمنع سفر وزير العدل السابق بتهمة الفساد

النزاهة النيابية تطالب القضاء بمنع سفر وزير العدل السابق بتهمة الفساد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الخميس، الجهات المعنية اصدار اوامر منع سفر بحق وزير العدل السابق حيدر الزاملي، لوجود ملفات كبيرة وخطيرة في وزارته.وقال عضو اللجنة كاظم الصيادي في حديث صحفي له اليوم: ان “لجنة النزاهة البرلمانية، ستقوم بفتح ملفات الاطعام في السجون، فهناك شركات متورطة بهذا الملف الخطير والكبير، بالاضافة الى شخصيات بارزة سنكشف عنها وعن انتماءاتها السياسية قريباً”.وطالب الصيادي الجهات المعنية “اصدار اوامر منع سفر بحق وزير العدل السابق حيدر الزاملي، لحين الانتهاء من التحقيق بهذا الملف، فربما يكون الوزير له علاقة بهذه الملفات او شخصيات مقربة منه هي المتورطة”.

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