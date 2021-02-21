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تحالف الفتح:سنصوت على الموازنة يوم الخميس المقبل بموافقة الإقليم أو بدونه
الوفد البابوي:البابا فرنسيس سيلتقي بالسيستاني الأصلي أو البديل
الأمن النيابية:السيطرات الحكومية وراء تدمير المنتج المحلي
نائب:بعض الكتل السياسية تسعى للعودة إلى الدائرة الانتخابية الواحدة
المالية النيابية:الكتل الشيعية ترفض تمرير حصة الإقليم في الموازنة
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مقترح لعقد لقاء للرئاسات الثلاث التونسية لحل أزمة البلاد
إدارة بايدن: سنتحاور مع إيران “الصديقة” ونرفع العقوبات عنها!
السودان:ملء سد النهضة في المرحلة الثانية يهدد أمننا القومي
البيان الختامي لمؤتمر (استانا 15) يرفض فرض حقائق جديدة في الملف السوري
البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بردع الإرهاب الحوثي
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- اراء ومقالات
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تحالف الفتح:سنصوت على الموازنة يوم الخميس المقبل بموافقة الإقليم أو بدونه
الأمن النيابية:السيطرات الحكومية وراء تدمير المنتج المحلي
المالية النيابية:الكتل الشيعية ترفض تمرير حصة الإقليم في الموازنة
النزاهة النيابية تطالب الكاظمي ببيع العراق إلى العائلة البارزانية!!!
حركة التغيير:حكومة مسرور ترفض فتح فرع لديوان الرقابة المالية في الإقليم لاستمرار سرقاتها
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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- متابعات خاصة
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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- صورة وتعليق
بالصور ..العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت أربيل
متظاهرو الناصرية يغلقون مبنى ديوان المحافظة والمطالبة بإقالة محافظها
إحراق مبنى مقر حزب بارزاني وسط بغداد من قبل ميليشيات الحشد الولائية
مصدر أمني:حملة تفتيش على مطلقي صواريخ الكاتيوشا من قبل ميليشيا الحشد في منطقة الجادرية
فلاحو العراق يحتجون ضد إيران
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- اذاعة INN