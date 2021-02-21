النزاهة النيابية تطالب الكاظمي ببيع العراق إلى العائلة البارزانية!!!

النزاهة النيابية تطالب الكاظمي ببيع العراق إلى العائلة البارزانية!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت لجنة النزاهة النيابية، الأحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالرضوخ لحكومة الاقليم وتلبية كافة مطالبها غير المشروعة.وقال القيادي في تيار الحكمة وعضو لجنة النزاهة عبد الامير المياحي في حديث صحفي، ان “المحافظات الجنوبية خلت من المشاريع واغلب الخيرات تذهب للإقليم وحكومته وجيوب الفاسدين والحكومة في واد اخر”.واضاف ان “قرارات الحكومة  عبارة عن تخبطات وموافقات بالجملة لإقليم كردستان في وقت تحرم البصرة من ابسط الحقوق”، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى “توقيع عقد مع البارزاني وبيع العراق له بالكامل”.واوضح المياحي انه “لم يتبق شيء في العراق لم يمنحه الكاظمي للكرد”، مؤكدا “عدم الحاجة الى انتخابات مبكرة بعد ان سلم العراق”.وتابع انه “ما لم يتحرك البرلمان ويقيل حكومة الكاظمي او يوقفها عن تلك التخبطات فعلى العراق السلام”.

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