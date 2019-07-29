النزاهة النيابية تطالب باخراج أبناء المسؤولين وأقاربهم من وزارة الخارجية

النزاهة النيابية تطالب باخراج أبناء المسؤولين وأقاربهم من وزارة الخارجية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، الإثنين (29 تموز 2019)، الحكومة العراقية، بإعادة هيكلة وزارة الخارجية، فيما بينت سبب ذلك.وقال عضو اللجنة كاظم الصيادي، في حديث  صحفي: “اننا نناشد وندعو الحكومة العراقية متمثلة بمجلس الوزراء، ومجلس النواب العراقي، بإصدار قرار حول إعادة هيكلة وزارة الخارجية، بسبب سيطرة الزعماء السياسيين وابنائهم على الوزارة”.ودعا الصيادي إلى “نقل جميع ابناء الكتل السياسية في وزارة الخارجية الى وزارة البلديات لخدمة بلدهم من الداخل وليس الخارج ان كانوا فعلا يحبون العراق”.وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، عامر الفايز، قد قال الخميس (18 نيسان 2019)، إن وزير الخارجية محمد علي الحكيم اشتكى من سفراء عراقيين فاشلين اختارتهم الأحزاب، مؤكداً وضع معايير جديدة لتعيين السفراء.وقال الفائز في تصريح صحفي، إن “المعايير التي وضعتها وزارة الخارجية لتعيين السفراء ستشمل المستمرين في الخدمة والمتقدمين حديثاً ايضا”.وأضاف، أن “الوزير محمد الحكيم اشتكى خلال استضافته في البرلمان من سفراء عراقيين فاشلين تم اختيارهم بطريقة غير مناسبة في الفترات الماضية”.

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