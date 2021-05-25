النزاهة النيابية تطالب برهم صالح بالكشف عن ممتلكاته

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البارزاني ووفد نيابي فرنسي يؤكدون على تعزيز التعاون بين باريس وأربيل
نائب:حكومة الكاظمي مارست الاحتيال المالي تجاه المواطن
نائب:الحلبوسي يرفض استجواب المسؤولين الفاسدين
وزارة النفط:أكثر من 74 مليون دولار إيرادات بيع النفط لشهر نيسان الماضي
علاوي:عدم الكشف عن قتلة المتظاهرين من قبل الكاظمي يؤكد على تورطه فيها
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نائب:حكومة الكاظمي مارست الاحتيال المالي تجاه المواطن
وزارة النفط:أكثر من 74 مليون دولار إيرادات بيع النفط لشهر نيسان الماضي
نائب:استجواب وزير المالية حول الأموال المدفوعة لإقليم كردستان بدون التزامها بتعهداتها المالية
وزارة الكهرباء تعترف..نقص التجهيز الكهربائي قرار إيراني 100%
وزير المالية:أسبقية الموازنات للدفاع والداخلية
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لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
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- متابعات خاصة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
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