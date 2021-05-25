النزاهة النيابية تطالب برهم صالح بالكشف عن ممتلكاته

النزاهة النيابية تطالب برهم صالح بالكشف عن ممتلكاته
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت لجنة النزاهة النيابية، رئيس الجمهورية برهم صالح  بإخضاع ممتلكاته لقانون “من أين لك هذا”، مشيرة إلى أن القانون المقدم من رئيس الجمهورية غير قادر على استرداد الأموال.وقال نائب رئيس اللجنة خالد الجشعمي في حوار متلفز، إن ” القانون المقدم من رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن مكافحة الفساد غير قادر على استرداد الأموال”، مبينا أن “مبلغ الهدر الذي أعلنه رئيس الجمهورية يستند لتقديرات غير دقيقة”.وأضاف الجشعمي، ان “برهم صالح مطالب بإخضاع ممتلكاته لقانون (من أين لك هذا)”، كاشفا عن “وجود هدر كبير في موازنة رئاسة الجمهورية”.وأوضح، أن “النزاهة تعمل على ملفات كثيرة تتعلق بمشروعية أموال المسؤولين”، لافتا إلى ان “يستغلون ثغرات قانونية لتحقيق الكسب غير المشروع”. 

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