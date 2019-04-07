النزاهة النيابية تقترح تخصيص 100 قاض للتحقيق في ملفات الفساد

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اقترحت لجنة النزاهة النيابية، الاحد (7 نيسان 2019)، تحديد 100 قاضٍ للتحقيق في قضايا الفساد، في عموم محافظات العراق.

وقال عضو اللجنة خالد الجشعمي، في حديث صحفي له اليوم، إنه “قدم مقترحاً الى مجلسي الوزراء والقضاء الاعلى لتحديد 100 شخصية قضائية يشار لهم بالبنان والنزاهة والكفاءة والشجاعة، يكون اختصاصهم فقط التحقيق في قضايا الفساد وإصدار الاحكام من قبل قضاة تحقيق ومحاكم جنح وجنايات في عموم المحافظات”.

وأضاف، أن “تلك الشخصيات تعامل بشكل خاص واستثنائي من خلال توفير الحماية اللازمة لها ولعوائلها وأبنائها وسكنها، ومنحها مخصصات على رواتبها تصل الى 100 أو 200 بالمئة بالتنسيق مع رئيسي مجلسي الوزراء والقضاء الأعلى”.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد دعا، الخميس (4 نيسان 2019)، جميع القوى السياسية الى اتخاذ المواقف الداعمة والجادة لمكافحة الفساد وإصلاح المنظومة الحكومية وحماية المال العام من أجل توفير بيئة عمل سليمة تضمن فتح ملفات الفساد الكبيرة والتي تسببت بهدر المال العام وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء.

كما دعا عبد المهدي، القوى السياسية إلى “رفع أيديها عن الفاسدين وعدم التغطية على كل من ساهم في إيقاف عملية النهوض بالبلد وبنائه والتسبب في تدهور الأحوال الاقتصادية والأمنية للمواطنين، وذلك بمساعدة الحكومة والمؤسسات الرقابية في أن تأخذ دورها كاملاً في بناء عراق مزدهر آمن ينعم أهله بالخير والرفاه والاستقرار بعيداً عن الفساد والفاسدين”.