النزاهة النيابية تقدم طلبا للسوداني بمنع استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية

النزاهة النيابية تقدم طلبا للسوداني بمنع استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، طلباً لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني بشأن استغلال موارد الدولة لدعم مرشحي كتلهم السياسية في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.وقال عضو اللجنة، علي تركي، في تصريح صحفي، ان “العديد من الوزراء والدوائر التابعة لبعض الوزارات وعدد كبير من المحافظين بدأوا يسخرون موارد الدولة لدعم مرشحي كتلهم السياسة بالحملات الانتخابية لمجالس المحافظات المقبلة”.وأضاف، ان “استخدام عدد من الوزراء والمحافظين موارد الدولة لم يكن بالخفاء وانما بالعلن ولا يحتاج الى دليل حيث ان منصات التواصل الاجتماعي بدأت تغص بالصور والوثائق للمخالفات التي ترتكبها بعض الوزارات والمحافظات من استغلال وتسخير موارد الدولة لحملات كتلهم السياسية “.ودعا عضو النزاهة النيابية، السوداني الى “تفعيل قراره بمحاسبة الوزرات والمحافظين ممن يستغلون موارد الدولة لدعم مرشحي كتلهم السياسية في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة”.يذكر ان مفوضية الانتخابات حددت انطلاق الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات الأول من شهر تشرين الثاني 2023، كما أحصت أعداد المرشحين المُستبعدين من الانتخابات المقبلة، حيث تم استبعاد أكثر من 300 مرشح وزعوا على النحو الآتي (197) مساءلة وعدالة، (102) قيد جنائي، (1) منتسب في الأمن الوطني، (1) إرهاب، (1) نزاهة، (19) غير مكتملي شروط الترشيح. 

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