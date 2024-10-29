النزاهة النيابية توصي بسحب يد مدير عام الضرائب لحين إكمال التحقيق في ملف فساده

النزاهة النيابية توصي بسحب يد مدير عام الضرائب لحين إكمال التحقيق في ملف فساده
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوصت لجنة النزاهة البرلمانية يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بسحب يد مدير عام هيئة الضرائب على خلفية تسريب تسجيل صوتي.وذكر بيان للجنة ؛ أنها “تابعت باهتمام بالغ الملف الصوتي المنسوب لمدير عام هيئة الضرائب والذي يتحدث فيه عن عمليات تلاعب في سجلات الضرائب مقابل تقديم رشى”.واضافت انه “انطلاقا من دورها وحرصها على تحقيق قيم النزاهة ومكافحة الفساد، فإن اللجنة تتوجه الى رئيس مجلس الوزراء بتقديم توصية بسحب يد المدير العام لحين اكتمال عمليات التحقيق والبت بصحة التسجيل من عدمه من قبل الجهات القضائية المختصة لضمان سلامة الإجراءات ومنع أي حالة من حالات التلاعب مستقبلا”.ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أمس الاثنين، بفتح تحقيق مع مدير هيئة الضرائب بسبب تسجيل صوتي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *