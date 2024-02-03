النزاهة النيابية: عدم وجود “فيتو”على فتح ملفات الفساد

النزاهة النيابية: عدم وجود “فيتو”على فتح ملفات الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، شكور كريم، السبت، عن حقيقة وجود (فيتو) على فتح ثلاثة ملفات في مؤسسات الدولة العراقية.وقال كريم في حديث صحفي، إن “التقييم المبدئي لعمل هيئة النزاهة جيد، وهي نشطة في متابعة الكثير من الملفات وهناك بالفعل عمل يجري في الميدان لكن ليس لدينا مسار لتقييم دورها الحالي مع السنوات الأخيرة لكن بالمجمل هي تبذل ما بوسعها”.واضاف، ان “هناك دعما حكوميا حقيقيا للنزاهة وهناك كتاب رسمي صادر من رئاسة الوزراء لجميع الهيئات والوزارات للتعاون لأن مكافحة الفساد جزء أساسي من برنامج الحكومة وخطوة تساعد على نجاح ما تريده من أهداف” لافتا الى ان “كل الوزارات عليها ملفات فساد من دون استثناء”.وأشار كريم الى، ان “ملفات مهمة وكبيرة سيجري فتحها خلال الأشهر المقبلة وليس هناك أي فيتو سياسي على فتح ملف أو أكثر وعملنا سيكون من دون استثناء وهناك دعم من قبل رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر للنزاهة” لافتا الى ان” المهمة ليست سهلة وهي معقدة لكن نتائجها سيكون لها انعكاسات إيجابية في تصحيح المسارات ودرء الفساد وهدر المال العام عن أروقة مؤسسات الدولة”.

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