النزاهة النيابية لعبد المهدي:كفى “مجاملة” على حساب الشعب العراقي

النزاهة النيابية لعبد المهدي:كفى “مجاملة” على حساب الشعب العراقي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق – دعت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لعدم تحول ملف مكافحة الفساد الى اسلوب للترضية والمحاصصة الحزبية.وقال عضو اللجنة النزاهة، ثابت محمد سعيد العباسي في بيان ، “نستغرب من قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستحداث مكاتب مفتشين جدد في وقت يتجه مجلس النواب الى اعادة النظر بهذه المكاتب ومدى فائدتها في مكافحة الفساد في دوائر الدولة ومؤسساتها”.وبين، أن “لجنة النزاهة النيابية تعكف منذ فترة ليست بقصيرة على مراجعة دقيقة لتفاصيل عمل مكاتب المفتشين وآلية اختيارهم طيلة منذ تأسيسها الى يومنا هذا”.ودعا العباسي، رئيس الوزراء إلى “التريث في امر التكليف لحين حسم وضع المكاتب المفتشين وان لا يتحول ملف مكافحة الفساد الى اسلوب للترضية والمحاصصة الحزبية”.وطالب عضو اللجنة، عبد المهدي بـ”التعامل مع ملف مكافحة الفساد بمهنية عالية بعيدا عن اسلوب الترضية السياسية لان ذلك يفقد الحكومة قوة مكافحة الفساد وجدية التعامل مع هذا الملف”.وأصدر عبد المهدي بوقت سابق، أمرا ديوانيا باستحداث مفتشين عموميين جدد.

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