النزاهة النيابية للسوداني:لماذا الصمت عن ديون شركات الإتصالات بعد توليك المنصب؟

النزاهة النيابية للسوداني:لماذا الصمت عن ديون شركات الإتصالات بعد توليك المنصب؟
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة النزاهة النيابية ، السبت، عن تسجيل عدة ملاحظات على اداء عمل شركات الهاتف، فيما دعت رئيس الوزراء ووزارة الاتصالات إلى إعداد ورقة إصلاحات لعمل شركات الاتصالات والحد من الفساد . وقال عضو اللجنة هادي السلامي في تصريح  صحفي، إن “اللجنة ستأخذ على عاتقها تدقيق ومراجعة عقود تراخيص شركات الهاتف النقال للوقوف على أسباب عدم دفع الديون المستحقة وتردي الخدمات المقدمة للمواطنين”. وأضاف السلامي، “اننا طالبنا رئيس الوزراء ووزارة الاتصالات بمطالبة شركات الاتصالات بدفع الديون المتراكمة عليها وعدم السماح لها باستغلال مقدرات الدولة”. وأشار إلى أن “هذه الشركات اضاعت مليارات الدولارات دون اي جدوى اقتصادية”، مؤكدا أن “شركات الاتصالات  يسودها الغموض والفساد في كثير من عقودها والتي لم تراع المصلحة العامة طوال السنين السابقة”. وكان عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية عقيل الفتلاوي أعلن في حديث سابق عن إحالة ملف فساد شركة اتصالات كورك إلى محكمتي الكرخ الثانية والرصافة.يذكر ان محمد السوداني عندما كان نائبا هو من تابع فساد شركات الهاتف النقال ورفع دعاوى قضائية ضدها ،وبعد توليه المنصب سكت؟؟؟؟؟؟.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *