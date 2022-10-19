النزاهة النيابية :نرفض خروج سراق مبالغ الضريبة بكفالة

النزاهة النيابية :نرفض خروج سراق مبالغ الضريبة بكفالة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة النزاهة النيابية، يوم الأربعاء، أنها ستقوم بإعداد تقرير مفصل يتناول سرقة مليارين ونصف المليار دولار من مبالغ الامانات الضريبية في مصرف الرافدين.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة .وقالت عبد الواحد خلال المؤتمر، إن لجنة النزاهة سيكون لها تقرير لتشخيص المسؤول الرئيسي في سرقة القرن، والجميع مسؤولين، مبينا ان القضاء العراقي يجب ان يقوم بدور فاعل ولايمكن خروج المتهمين بكفالة مالية.ودعت إلى ضرورة تشخيص جميع المتورطين في عملية السرقة، مضيفة أن هناك حديثا عن رئيس اللجنة المالية السابق وهو الآن مستشار رئيس الوزراء، ومكتب رئيس مجلس الوزراء له يد في الموضوع وأرسل كتابا الى هيئة الضرائب وهؤلاء من ضمنهم هيئة الضرائب ومصرف الرافدين ومكتب رئيس مجلس الوزراء يجب احالتهم الى القضاء ومنعهم من السفر والتحقيق معهم والقاء القبض على المتهمين.

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