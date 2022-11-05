النزاهة النيابية:(200) مليار دينار شهرياً حجم الفساد في السلة الغذائية

النزاهة النيابية:(200) مليار دينار شهرياً حجم الفساد في السلة الغذائية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، السبت ، أن اللجان التحقيقية الرقابية أثبتت وجود فساد في عقود مشروع السلة الغذائية التي ابرمتها وزارة التجارة، مشيرا إلى أن الفساد بلغ أكثر من 200 مليار دينار شهريا. وقال السلامي في حديث صحفي، “اثبتنا وجود فساد في عقود السلة الغذائية يقدر بنحو 200 مليار شهريا”.وأضاف أن “الملف معروض أمام القضاء ومجلس النواب لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن فساد عقود وزارة التجارة “. وأشار الى أن “الاسبوع القادم سيشهد اتخاذ توصيات عدة بشأن فساد وزارة التجارة لاسيما ملف مشروع السلة الغذائية”، مؤكدا عزمه “المضي بالكشف عن ملفات الفساد التي تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية”. وكان قد كشف السلامي في حديث سابق  ، أن قيمة الفساد في عقد مشروع السلة الغذائية الشهرية الموزعة على الشعب العراقي تصل إلى 151  مليون دولار .

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