النزاهة النيابية:(300) دعوى فساد “نائمة” في محاكم قضاء زيدان الولائي

النزاهة النيابية:(300) دعوى فساد “نائمة” في محاكم قضاء زيدان الولائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، اليوم السبت، عن وجود أكثر من 300 دعوة نزاهة في المحاكم العراقية، فيما أكد ان أغلب ملفات الفساد نائمة في المحاكم.وقال السلامي في حديث صحفي، ان “قضاة النزاهة يطلبون من ممثلي الوزارت تقديم شكاوى ضد وزرائهم وليس من حق القضاء توقيف الموظفين الفاسدين الا بموافقة المحافظين”.واضاف ان “علي غلام واصحاب المصارف المسيطرين على البنك المركزي وفواتير العملة المزورة مدعومين من الأحزاب الحاكمة ويقتسمون الكعكة فيما بينهم”.وأشار عضو لجنة النزاهة النيابية الى ان “هناك أيضا 200 شكوى تحولت لدعاوى قضائية بينها إيقاف مشاريع فيها فساد”.

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